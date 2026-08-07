Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил, за двама се иска домашен арест, а за един – парична гаранция, съобщи на брифинг окръжният прокурор на Русе Радослав Градев.

В хода на разследването се е установило, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София.

Едната е с петима членове, а другата – с трима, като един от тях е бил и ръководител на групата. Интересното е, че ръководителят на първата група е бил ръководител и на двете.

Срещу ръководителите на групите е повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група, като законът предвижда наказание „затвор“ от 5 до 15 години. За участниците наказанието е по-ниско.

Снимка: БТА

Повдигнато е и още едно обвинение – за държане на особено големи количества наркотични вещества, като законът в този случай отново предвижда затвор от 5 до 15 години.

Вниманието на прокуратурата в Русе към фентанила е било привлечено от случай от юли 2024 г., при който наркозависимо лице при употреба на наркотик почина в двора на детска градина в града.

Откритото до момента количество фентанил е 12,6 кг., на стойност над 300 млн. евро, но е възможно тя да се увеличи, обясни директорът на ГДБОП гл.ком.Мартин Златков:

гл.ком.Мартин Златков, ГДБОП: "След приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 килограма фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 килограма амфетамин, около 2 килограма метамфетамин и около 300 грама хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия. Открити бяха и бяха иззети суми в брой. В дома на един от задържаните имаше каса, в която открихме около 310 хиляди евро в брой. Също така на друг адрес намерихме флашка, която при нейното изследване смятаме, че съдържа криптовалута на стойност около 110 хиляди долара."

Тепърва предстоят още анализи на открития наркотик, които се правят във ВМА.