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Задържаха отново бившия директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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задържаха отново бившия директор вик бургас цветан мирчев
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Бившият директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Утре се очаква Окръжният съд в Бургас да гледа мярката му за неотклонение. Това потвърдиха за БНТ от прокуратурата в морския град.

По информация на БНТ Окръжната прокуратура в Бургас е повдигнала обвинение на бившия изпълнителен директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления.

Припомняме, че на 3 юли Мирчев беше арестуван заедно с още десет служители на водоснабдителното дружество в Бургас. Впоследствие беше пуснат срещу парична гаранция от 2000 евро.

#задържаха бившия директор на ВиК-Бургас #Цветан Мирчев

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