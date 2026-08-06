Акция в сградата на ВиК - Кърджали заради съмнения за злоупотреби с евросредства

Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства е проведена днес в сградата на ВиК - Кърджали.

В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на БНТ.

Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията и уточни, че са иззети документи, свързани с проекта за водния цикъл в града.

Водният цикъл на Кърджали бе реализиран на два етапа – от 2013 до 2015 г., и от 2020 до 2023 г.

Втората част на проекта – на стойност 67 милиона лева, бе основно по линия на Оперативната програма "Околна среда". Това не е първата проверка, каза управителят на ВиК .