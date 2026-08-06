БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Акция в сградата на ВиК - Кърджали заради съмнения за злоупотреби с евросредства

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Красимир Ангелов
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Проверява се проекта за водния цикъл на града

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства е проведена днес в сградата на ВиК - Кърджали.

В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на БНТ.

Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията и уточни, че са иззети документи, свързани с проекта за водния цикъл в града.

Водният цикъл на Кърджали бе реализиран на два етапа – от 2013 до 2015 г., и от 2020 до 2023 г.

Втората част на проекта – на стойност 67 милиона лева, бе основно по линия на Оперативната програма "Околна среда". Това не е първата проверка, каза управителят на ВиК .

Гледайте новините и в Метрото Metro
#ВиК - Кърджали #евросредства #Кърджали #воден цикъл #проверка #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Икономика

От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за ограничанията за спирането на тежкотоварния трафик Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за ограничанията за спирането на тежкотоварния трафик
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Страна ни има потенциал в сферата на изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи Илияна Йотова: Страна ни има потенциал в сферата на изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи
Чете се за: 01:25 мин.
Правителството на Великобритания одобри придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара Правителството на Великобритания одобри придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара
Чете се за: 02:15 мин.
След повече от седем месеца: Нова фирма поема почистването в столичните райони "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" След повече от седем месеца: Нова фирма поема почистването в столичните райони "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"
Чете се за: 02:30 мин.
Златото стигна до 4295 долара за унция, най-високата си стойност от юни Златото стигна до 4295 долара за унция, най-високата си стойност от юни
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ