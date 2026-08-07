Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста и петимата тийнейджъри, обвинени в тежко убийство.

Според магистратите има достатъчно доказателства, че именно те са извършили престъплението. Съдия Петко Минев поясни, че при действията им е имало умисъл, а жертвата Георги Кузев не ги е предизвикал с нищо.

Има данни, че мъжът е бил примамен, а след това младежите са се гаврили зверски с него – бръснели са му веждите, заплювали са го, гасили са цигари по кожата му, душили са го и са го обиждали.

В показанията се твърди, че в социалните мрежи е имало снимки и клипове на пребития човек. Накрая младежите са го обрали като са му взели 30-те евро, с които отишли да си купят дюнери.

Едно от момчетата се сочи като водещо за побоя. Той е душил починалия, стана ясно още при днешното съдебно заседание по мерките на задържаните.