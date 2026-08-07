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Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за ограничанията за спирането на тежкотоварния трафик

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Среща Георги Пеев, автомобилни превозвачи, спиране на трафик
Снимка: Министерство на транспорта
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Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев очаква още днес Агенция „Пътна инфраструктура“ да представи пред министерството и автомобилните превозвачите коригирана заповед за въвеждане на ограничения за движение на тежкотоварните автомобили, съобщиха от ведомството. Това стана по време на среща с ръководството на АПИ и представители на браншовите организации.

„Констатирахме, че липсват конкретни правила за въвеждане на временни ограничения за движение на камионите. Това създава несигурност в сектора и невъзможност за дългосрочно планиране. Освен това в България няма достатъчно подходящи паркинги за камиони с условия за водачите. Спирането в аварийната лента е опасно и недопустимо“, посочи министърът.

Той подчерта, че изчакването на шофьорите в кабините при високи температури крие сериозни рискове за тяхното здраве и реакции на пътя.

Преди няколко дни от Камарата на автомобилните превозвачи излязоха със становище, са недоволни от начина, по който се спира трафика по магистрали и първокласни пътища у нас - в последния момент, без достатъчен срок за реакция и без реална възможност транспортният бизнес да се адаптира към новите административни решения.

По думите на Георги Пеев в момента се взимат решения на парче.

"Всяко областно пътно управление издава заповеди, когато прецени. Това трябва да се промени. Необходимо е експертите и браншът спешно да разработят унифицирани процедури и критерии, които да осигурят предвидимост и навременно информиране на българските и чужди превозвачи."

Министърът подчерта, че е недопустимо е на пътя да излизат технически неизправни, претоварени камиони или такива с износени гуми.

От бранша изразиха подкрепа за засиления контрол. Според тях международните превозвачи рядко допускат технически неизправни автомобили и такива с износени гуми, като проблемите са основно при вътрешните превози. Те заявиха готовност да съдействат на държавата за премахване на фирмите в сивия сектор и т.нар. „пощенски кутии“, които застрашават безопасността и изкривяват конкуренцията.

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#спиране на трафика #Министър на транспорта Георги Пеев, #автомобилни превозвачи #заповеди #АПИ #среща #новини в Метрото

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