Илияна Йотова: Страна ни има потенциал в сферата на изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи

Нашата страна има голям потенциал в сферата на информационните технологии и изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи. Това заяви президентът Илияна Йотова в профила си във Фейсбук след среща с изпълнителния директор на Schwarz Digits Bulgaria Михаил Петров.

По думите на Йотова са били обсъдени дейността на IT компанията в нашата страна и плановете й за бъдещо разрастване.

"Schwarz Digits Bulgaria планира създаването на голям център за данни. Разработването на технологичен капацитет у нас ще насърчи и постигането на нужния дигитален суверенитет в Европа", допълва държавният глава.

Неслучайно България беше избрана от Европейската комисия като една от шестте европейски страни за изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект, пише още Илияна Йотова. А Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT се утвърди като научен център от световна величина.

Компанията разработва и предоставя информационно-технологични решения за няколко подразделения на германската Шварц Груп – две търговски вериги, компания за рециклиране PreZero и производствената компания Schwarz Produktion.