Урсула фон дер Лайен представя приоритетите на ЕС за следващата година

Гледайте речта ѝ утре от 10.00 ч. по БНТ 2, може да я проследите и на Bntnews.bg
Какви ще бъдат приоритетите на Европейската комисия и основните политики на Европейския съюз през следващата година?
Отговорите ще представи утре в ежегодната си реч „За състоянието на Съюза“ председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Тя ще говори пряко от Европейския парламент в Страсбург.
Може да гледате речта на Урсула фон дер Лайен от 10.00 часа по БНТ 2, както и да я проследите на Bntnews.bg и фейсбук страницата на "По света и у нас".