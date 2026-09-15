Урсула фон дер Лайен представя приоритетите на ЕС за следващата година

Какви ще бъдат приоритетите на Европейската комисия и основните политики на Европейския съюз през следващата година?

Отговорите ще представи утре в ежегодната си реч „За състоянието на Съюза“ председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя ще говори пряко от Европейския парламент в Страсбург.

Може да гледате речта на Урсула фон дер Лайен от 10.00 часа по БНТ 2, както и да я проследите на Bntnews.bg и фейсбук страницата на "По света и у нас".