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Урсула фон дер Лайен представя приоритетите на ЕС за следващата година

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Чете се за: 00:35 мин.
По света
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Гледайте речта ѝ утре от 10.00 ч. по БНТ 2, може да я проследите и на Bntnews.bg

урсула фон дер лайен поздрави румен радев
Снимка: БТА/Архив
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Какви ще бъдат приоритетите на Европейската комисия и основните политики на Европейския съюз през следващата година?

Отговорите ще представи утре в ежегодната си реч „За състоянието на Съюза“ председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя ще говори пряко от Европейския парламент в Страсбург.

Може да гледате речта на Урсула фон дер Лайен от 10.00 часа по БНТ 2, както и да я проследите на Bntnews.bg и фейсбук страницата на "По света и у нас".

#„За състоянието на Съюза“ # Урсула фон дер Лайен #Европейска комисия

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