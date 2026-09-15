"Аз вярвам и помагам": Благотворителност вместо цветя за първия учебен ден във Варна

140 първокласници посрещна варненското средно училище “Найден Геров”, като се наложи разкриването на пета паралелка заради големия брой желаещи и некласирани деца от района. Общо в училището учат около 1 300 ученици.

Още от първи клас в обучението активно ще се използват изцяло новите STEM кабинети, сред които специализиран кабинет за малки изследователи и работилница с 3D принтери.

Училището организира и благотворителна акция през първия учебен ден – вместо букети деца и родители се включиха в кампанията „Аз Вярвам и Помагам“.

Кутии на благотворителната акция имаше и в Математическата гимназия, ОУ „Георги Раковски“ и много други варненски училища, а в “Найден Геров” присъства и авторът на идеята – Владислав Николов.

122 училища във Варненска област посрещнаха своите ученици днес. 48 от тях са в община Варна, разпределени в 37 общински, 2 държавни и 9 частни училища.

За първи път от девет години насам в града отвори врати и ново учебно заведение - Частно математическо училище „Питагор“, закрити училища няма, продължават да работят двете защитени училища на територията на областта – Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм в Бяла и основното училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Голица.

Общинските училища приеха 3 138 първокласници.

Общо учениците в областта са над 51 000.

Ремонтите в общинските училища са завършени, в много от тях през лятото бяха изградени или завършени модерни STEM центрове.