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Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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председателят народното събрание михаела доцова откри учебната година берковица
Снимка: БТА
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Председателят на Народното събрание Михаела Доцова беше гост на откриването на новата учебна година във Второ основно училище "Христо Смирненски" в Берковица, където е учила до седми клас.

Доцова заяви, че 15 септември за българите е като национален празник, защото децата им тръгват на училище. Тя се обърна към първокласниците, към по-големите ученици и учителите.

На първокласниците тя пожела да се гмурнат в морето от знание и да приемат предизвикателството на училището. Председателят на парламента заяви на учениците:

"Учете всеки ден, за да придобивате повече мъдрост и знание. Знам, че изкуственият интелект ви е по-интересен, но знайте, че силата е във вашите умове. Колкото повече мечтаете, толкова по-големи ще бъдат вашите успехи. Мечтайте на воля, не поставяйте граници пред себе си, защото вие можете да прескочите всяко препятствие."

Доцова се срещна с част от своите учители, които все още работят в училището и им благодари за полученото добро образование и възпитание.

В обръщение към учителите Доцова благодари, че всеки ден отдават себе си, за да създават достойни и знаещи българи и благодарение на това българското общество върви напред.

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