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Правителството на Великобритания одобри придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Правителството на Великобритания и регулаторният орган за конкуренцията одобриха днес придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара, след като Дейвид Елисън предостави гаранции, предаде Ройтерс. Така някои американски щати, начело с Калифорния, остават последното голямо препятствие пред финализирането на сделката.

Дейвид Елисън, главен изпълнителен директор на „Парамаунт Скайденс“ (Paramount Skydance), е предложил правно обвързващи гаранции за срок от най-малко пет години относно възлаганите във Великобритания продукции, както и във връзка с независимостта на британския новнинарски Канал 5, съобщи правителството в писма до двете компании.

„Парамаунт“ вече е дал съгласието си комбинираната група от традиционни телевизионни и стрийминг услуги във Великобритания да запази отделните редакционни профили за срок от пет години, включително детските телевизионни канали „Никелодеон“ и „Картуун Нетуърк“.

Канал 5, който е притежание на „Парамаунт“, ще продължи да работи като обществен телевизионен оператор до изтичането на лиценза му в края на 2034 г., а новинарското му съдържание ще остане редакционно отделено от Си Ен Ен интернешънъл и Си Би Ес нюз, посочи правителството.

Новинарските архиви, включително тези на Си Ен Ен, Си Би Ес и Канал 5 нюз също ще останат достъпни за добросъвестни лицензополучатели при стандартни търговски условия, допълни то.

„Парамаунт“ се е съгласила също така, че сделката няма да доведе до намаляване на броя на хората, които възлагат създаването на съдържание във Великобритания, нито до понижаване на качеството и разнообразието на поръчваните продукции.

Отделно британският Орган за защита на конкуренцията и пазарите (CMA) обяви, че сделката няма да доведе до съществено ограничаване на конкуренцията при разпространението на филми, детските телевизионни канали и стрийминг услугите.

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