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Слънчево и горещо в събота, на места може да превали в следобедните часове

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През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток.

Ще остане горещо с максимални температури между 33° и 38°, за София – около 33°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца.

В неделя ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В понеделник времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от север-североизток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30° и 35°.

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#опасност от валежи #Прогноза за времето, #горещо #градушки #новини в Метрото

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