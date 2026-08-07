Доналд Тръмп с нов опит да ограничи американското гражданство по рождение

Американският президент с нов опит да ограничи правото на американско гражданство по рождение. През юни Върховният съд отхвърли първия му опит да лиши децата, родени на територията на страната, от автоматичното получаване на гражданство.

Доналд Тръмп срещу гражданството по рождение рунд втори - американският президент подписа нови два указа свързани с миграцията, показвайки ясно, че няма да се откаже в опита си да намали броя на хората, които стават граждани на страната на неограничените възможности. И прибегна до историята за да защити решението си.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Стотици хиляди! Един идва със семейството си и казва, че има 56 деца. Друг идва и заявява 98 деца. Целта не е била такава. Гражданството е било за децата на робите след Гражданската война."

Новите укази са с по-ограничен обхват от вече отхвърлените от Върховния съд. Първият ограничава категориите на хората, които имат право автоматично да получат американско гражданство въз основа на това, че са родени в Съединените щати.

От гражданство по рождение ще бъдат лишени децата на всеки, който е получил своето гражданство посредством някакъв вид измама. Както и тези на всеки, който може да се приеме за "външен враг" на Вашингтон.

Децата на служителите на чужди посолства и организации, родени в Съединените щати, също няма да стават автоматично американци.

Вторият указ затяга условията за издаване на визи на чужденци, желаещи да пристигнат в Съединените щати, за да родят дете.

Стивън Милър, съветник по въпросите на вътрешната сигурност: "Хората идват тук, преструват се на туристи, казват, че искат да отидат в Дисниленд, да видят някой паметник или да отидат в национален парк. Но истинската причина е да родят дете, което автоматично става гражданин и това им дава достъп до социални помощи, а в крайна сметка и до избирателната урна и до всички други права и привилегии, които принадлежат изключително на американците. Законопроектът слага край на "родилния туризъм"."

Тръмп направи гражданството по рождение основен момент в анти-имигрантската си политика през втория мандат и го представи като широко разпространен проблем въпреки липсата на точни данни. Но според Американския институт за граждански права и този втори опит на Тръмп да се пребори с феномена ще падне в съда.