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Опасно високи температури са обявени за утре

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Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново и за утре в почти цялата страна. Максималните температури ще достигнат между 32° и 37°, а в София – около 33°. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България – умерен, от североизток. Слънчево ще бъде и по Черноморието, с умерен североизточен вятър и максимални температури между 29° и 31°. Температурата на морската вода е 24–25°. Вълнението на морето ще бъде слабо. В планините вятърът ще бъде умерен, от североизток. Преди обяд ще бъде слънчево, но в следобедните часове на отделни места се очакват валежи, придружени от гръмотевична дейност.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 20° на Алеко до 24° в Боровец. Слънчево ще бъде и в по-голямата част от Европа. Опасно високи температури се очакват в централните райони на континента, докато в Северозападна Европа температурите вече са близки до обичайните и ще се понижат още малко. На Балканите ще преобладава слънчево и горещо време, особено в северозападната част на полуострова. В следобедните часове ще се развие купеста облачност, а главно в Румъния на места ще има краткотрайни валежи.

Максималните температури в балканските столици ще бъдат от 33° в София до 38° в Белград и Загреб. У нас през следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, а следобед ще се развива купеста облачност. В петък и неделя, главно над западната половина от страната и Североизточна България, на места ще има валежи и гръмотевици, с по-голяма вероятност в планинските райони. Дневните температури ще останат без съществена промяна – между 32° и 37°, но в неделя се очаква слабо и временно захлаждане. В понеделник само на отделни места в планините на Югозападна България ще превали.

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