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Оранжев код за 8 области у нас, температурите ще достигат до 38 градуса

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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната.

Максималните температури ще бъдат между 32° и 38°, в София – около 32°. След обяд, главно над западната половина от страната и Североизточна България, на отделни места ще има валежи и гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29° и 32°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Температурата на морската вода е 25° - 26°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно в масивите от Западна и Централна България, ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от североизток.

През почивните дни времето ще бъде слънчево. В западната половина от страната и в североизточните райони след обяд на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток.

В началото на новата седмица времето отново ще бъде слънчево. Вятърът ще остане слаб от североизток, а максималните температури ще се задържат без съществена промяна – между 32° и 37°.

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