Защитата на задържаните, свързани с фентаниловата лаборатория, поиска делото да се гледа в София

Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за производство на фентанил. За двама от задържаните се иска домашен арест, а за един – парична гаранция.

Мерките за неотклонение се гледат в момента в Окръжния съд в Русе.

Заседанието продължава, като се разглеждат мерките на седем от задържаните за разпространение и производство на фентанил. Все още няма решение, тъй като защитниците настояват за отвод на прокурора и преместване на делото в София, тъй като там са извършени основните процесуални действия.

Съдебният състав се е оттеглил, за да прецени дали да уважи това искане.

Началото на разследването е в Русе след смъртен случай, свързан с употреба на фентанил. Самата лаборатория обаче е разкрита в София, откъдето са и повечето от задържаните.

Очаква се решението на съда.