Аферата във ВиК - Бургас: Домашен арест за трима от обвиняемите

Окръжният съд в Бургас определи мярка „домашен арест“ за трима от обвиняемите по разследването във ВиК - Бургас. Решението беше взето след близо осемчасово съдебно заседание.

Сред обвиняемите е бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и още двама служители на ВиК. Прокуратурата поиска те да останат за постоянно в ареста.

Тримата са обвинени за участие в престъпна група, която според разследващите е действала чрез манипулиране на водомери на хотели по Южното Черноморие и събиране на пари от собствениците им.

Четвъртият обвиняем – областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков – ще се изправи пред съда утре.