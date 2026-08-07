От "ловци на педофили" до жестоки убийци: Кога децата се превръщат в насилници?

Фаталният случай в Пловдив отново постави на дневен ред темата за агресията сред децата. Какво стои зад ескалацията на насилието сред ученици, защо все по-често то се превръща в съдържание за социалните мрежи и как влияе средата?

Вече 5 години Ален Симеонов заедно с приятели създава фалшиви профили в сайтове за запознанства, за да хваща педофили. Уговарят срещи, след което предават предполагаемите извършители на полицията. Активни са и в социалните мрежи. Стават обект на нападки за това, че дават лош пример. Къде е границата между това да си граждански активен и да не провокираш насилие?

Ален Симеонов, "ловец на педофили": „Последните дни ни обвиняват заради казуса в Пловдив, като ни изкараха едва ли не инфлуенсъри, които вдъхновяват убийства, но това е абсурдно, защото ние нямаме нищо общо с тази група младежи. Ако те бяха част от нашето движение, щяхме да ги убедим да действат по противоположния начин.“

Агресията при децата се проявява от ранна възраст вследствие на редица дефицити. А нишката се къса най-напред в семейството, смята психологът Полина Василева.

Полина Василева, психолог: „Вероятно има преживяно унижение, насилие, незачитане, липса на емоционално достъпен родител. Това, което със сигурност може да подхлъзне всяко едно дете, е групата. Когато са в групи, е много по-лесно да загубиш себе си.“

С позиция излязоха и от Националната мрежа за децата. Оттам са категорични, че подрастващите се превръщат в насилници заради бездействието на институциите.

Георги Еленков, Национална мрежа за децата: „Големият въпрос тук е как ние, в европейска и правова държава, допуснахме подобно оварваряване сред български деца и подобно прегръщане на насилието.“

Организацията припомня, че преди четири години е предупредила държавните органи у нас, че действията на ловците на педофили не бива да се превръщат в модел на поведение.