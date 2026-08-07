БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон...
Чете се за: 04:00 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е...
Чете се за: 09:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство * * * Няма поражения по хора и по сграден фонд, районът е отцепен, допълни премиерът * * * Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението

От "ловци на педофили" до жестоки убийци: Кога децата се превръщат в насилници?

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Фаталният случай в Пловдив отново постави на дневен ред темата за агресията сред децата. Какво стои зад ескалацията на насилието сред ученици, защо все по-често то се превръща в съдържание за социалните мрежи и как влияе средата?

Вече 5 години Ален Симеонов заедно с приятели създава фалшиви профили в сайтове за запознанства, за да хваща педофили. Уговарят срещи, след което предават предполагаемите извършители на полицията. Активни са и в социалните мрежи. Стават обект на нападки за това, че дават лош пример. Къде е границата между това да си граждански активен и да не провокираш насилие?

Ален Симеонов, "ловец на педофили": „Последните дни ни обвиняват заради казуса в Пловдив, като ни изкараха едва ли не инфлуенсъри, които вдъхновяват убийства, но това е абсурдно, защото ние нямаме нищо общо с тази група младежи. Ако те бяха част от нашето движение, щяхме да ги убедим да действат по противоположния начин.“

Агресията при децата се проявява от ранна възраст вследствие на редица дефицити. А нишката се къса най-напред в семейството, смята психологът Полина Василева.

Полина Василева, психолог: „Вероятно има преживяно унижение, насилие, незачитане, липса на емоционално достъпен родител. Това, което със сигурност може да подхлъзне всяко едно дете, е групата. Когато са в групи, е много по-лесно да загубиш себе си.“

С позиция излязоха и от Националната мрежа за децата. Оттам са категорични, че подрастващите се превръщат в насилници заради бездействието на институциите.

Георги Еленков, Национална мрежа за децата: „Големият въпрос тук е как ние, в европейска и правова държава, допуснахме подобно оварваряване сред български деца и подобно прегръщане на насилието.“

Организацията припомня, че преди четири години е предупредила държавните органи у нас, че действията на ловците на педофили не бива да се превръщат в модел на поведение.

#жестоко убийство в Пловдив #агресия #насилници #побой #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
4
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
5
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
6
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
4
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Общество

Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на вносните плодове и зеленчуци
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на вносните плодове и зеленчуци
Зов за помощ: Незрящо семейство от Варна има нужда да сбъдне една мечта Зов за помощ: Незрящо семейство от Варна има нужда да сбъдне една мечта
Чете се за: 03:55 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента, която ще изпълнявам до края на живота си ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента, която ще изпълнявам до края на живота си
Чете се за: 09:42 мин.
Методика за определяне на справедлива стойност на основни храни е публикуван за обществено обсъждане Методика за определяне на справедлива стойност на основни храни е публикуван за обществено обсъждане
Чете се за: 02:47 мин.
Изпълнителят на "Despacito" пред БНТ: Вълнуващо е, че в България хората пеят и танцуват на моите песни Изпълнителят на "Despacito" пред БНТ: Вълнуващо е, че в България хората пеят и танцуват на моите песни
Чете се за: 00:40 мин.
Проверка на БНТ: Колко поскъпват доматите от оранжерията до магазина? Проверка на БНТ: Колко поскъпват доматите от оранжерията до магазина?
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Чете се за: 04:00 мин.
Политика
Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ) Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ) Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента,...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ