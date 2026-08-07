Председателят на Сметната палата Димитър Главчев проверява служебния премиер Димитър Главчев?

Абсурден "Параграф 22" в българската политика. Димитър Главчев проверява сам себе си в безпрецедентен институционален казус.



Като председател на Сметната палата той лично разписва три мащабни одита, възложени от парламента, които обхващат и периода на собственото му служебно правителство.

Става въпрос за одит на публичните финанси за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. При евентуален сигнал за конфликт на интереси, проверяващ орган отново се явява оглавяваната от него Сметната палата.

До този правен казус се стигна след конституционните промени в края на 2023 година, когато управляващи бяха ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ. Сега Главчев едновременно ръководи одитните екипи и носи отговорност да прати евентуалните нарушения на своето управление в прокуратурата.