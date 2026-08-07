Останките на Константиновия мост изплуваха край село Гиген

Ниските води на Дунав разкри останките от римския Константинов мост край българското село Гиген. Той е бил по-дълъг от сегашните съоръжения над реката между България и Румъния и се смята, че е построен през 328 година след Христа. Постаментите на моста бяха заснети от екипа на Регионалния исторически музей в Плевен.

Мостът се смята за най-дългото съоръжение, изграждано над Дунав през Античността. Той е свързвал римския град Улпия Ескус, днес в България, със Сукидава, сега в Румъния:

Павел Попов, археолог, Регионален исторически музей – Плевен: "Той е построен по заповед на император Константин Велики и вероятно, предполага се, че е открит на 5 юли 328 г. При сегашното ниско ниво тези части от основни отново се показаха близо до водната повърхност и те ясно очертават линията, по която е минавал мостът."

В Регионалния музей в Плевен може да бъде видяно умалено илюстративно копие на Константиновия мост. Над каменните основи е имало дървена конструкция.

Павел Попов, археолог, Регионален исторически музей – Плевен: "Самият мост е над 2 километра и постаментите са на разстояние 30 метра един от друг. Голяма част от тях в момента са в румънския бряг, понеже коритото на реката се е променяло. Самият древен античен бряг преди 1700 години години е бил може би с 400 метра в северна посока."

Мостът е бил широк между 5 и 6 метра, за да могат спокойно да се разминават две колесници. Същестувал е обаче едва 40 години.

Павел Попов, археолог, Регионален исторически музей – Плевен: "Най-вероятно самите римляни са си демонтирали моста, за да предотвратят нахлуване на тези варвари в територията на империята."

Останките от моста създават голямо вълнение за учените от Плевен, но те се надяват нивото на Дунав да не бъде толко ниско отново.

Павел Попов, археолог, Регионален исторически музей – Плевен: "Ти да си един от първите хора, които го виждат, чувството е страхотно, изследователско чувство."

Мостът е познат на учените от дълго време, но не всеки от тях е имал шанса да го види заради водите на река Дунав.