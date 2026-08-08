И след медицинско заключение: Пак отказаха на Ива Михайлова да се лекува в България

Съдът в Кочани отново отказа на Ива Михайлова да се лекува в България. Казусът с младото момиче, което има и българско гражданство ви разказваме само по БНТ. След наши репортажи със специална позиция излезе Министерството на външните работи.

Президентът Илияна Йотова постави въпроса пред колегата си от Република Северна Македания Гордана Силяновска - Давкова. А парламентарната комисия за българите извън страната проведе две заседания по темата. Иво Никодимов следи казуса вече четвърти месец.

Ива Михайлова е пострадала при катастрофа на пътя между Кочани и Щип в началото на октомври миналата година. Часове по-късно двата паспорта на момичето – българският и този на РСМ – са отнети и на нея ѝ е забранено да напуска Кочани.

Момичето е със сериозни контузии на два прешлена и има усложнения. Първата молба да се лекува в България подава още в началото на януари. Отказват ѝ с аргумента да представи още медицински документи. С подобни мотиви са отхвърлени и следващите две молби на момичето, като през май искат от нея да представи и становище от лекарски консилиум. Тя представя и този документ, в който пише, че трябва да се лекува чрез метод, който не се прилага в болниците в РСМ. Днес излезе поредното решение, с което ѝ отказват с мотива, че лекарският консилиум не казва нищо ново и по тази причина няма необходимост забраната да напуска Кочани да бъде отменена.

По този повод Външното ни министерство днес излезе с нова позиция, в която изразява загриженост от невъзможността повече от шест месеца Ива да получи необходимото лечение. Обръща се внимание, че компетентната здравна институция в Скопие ясно е посочила както тежката диагноза, така и невъзможността лечението ѝ да бъде осигурено в югозападната ни съседка.

От министерството настояват на Ива да бъде осигурено навременно лечение, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания.

В случая с Ива Михайлова се обръща внимание на зачитането на правото на живот, забраната за нечовешко и унизително отношение, както и на осигуряването на ефективни правни средства за защита. Допълва се, че не са случайни постоянните отрицателни констатации на Европейската комисия за състоянието на съдебната система в Северна Македония.

Подчертава се още, че върховенството на правото е водещо условие за какъвто и да е напредък към членство в Европейския съюз.

Външното ни министерство заявява, че грижата за живота и здравето на сънародниците ни зад граница е основен приоритет и че Ива Михайлова има пълната подкрепа на българските институции в борбата си за достоен живот.

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