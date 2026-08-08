Пожарите в Гърция: Задържаха кмет за огъня в Беотия и Атика

Неизправност в електропреносната мрежа вероятно е причината за големия пожар в гръцките области Беотия и Атика. По случая е задържан местен кмет.

След 20-часов разпит той е оставен в ареста. Огънят лумна на 31 юли във вятърен парк в Беотия и се разпространи към Атика, където се намира столицата Атина. Вероятната причина за бедствието е късо съединение след допиране на деформирани кабели вследствие на силния вятър. Задържаният кмет на град Стилида е собственик на строителната компания, изградила електропреносната мрежа в района.