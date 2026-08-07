33 градуса на морската вода: Нов рекорд край Балеарските острови в Средиземно море

33 градуса и две стотни по Целзий. Стойността е рекордна, защото не се отнася за температурата на въздуха, а на водата край бреговете на Майорка и останалите Балеарски острови в Средиземно море. Какъв е ефектът от твърде загрятата водна повърхност върху летовниците и морската екосистема?

Приятно е да влезеш в морето, без да те побиват тръпки от по-хладната вода. Но когато водата е по-топла от въздуха, усещането е повече от странно, коментират хората по плажовете на най-големия испански остров – Майорка.

„Като гореща вана е — излизаш от водата с чувството, че си бил в сауна.“

За разлика от домашната вана обаче, морската среда край Балеарските острови реагира на прекалено високите температури, като се изпълва с нежелани организми.

„Има много медузи и се натрупват много водорасли.“

Западното Средиземноморие преживява един от най-интензивните епизоди на затопляне, регистрирани някога. Според испанската метеорологична агенция температурите на повърхностните води са с повече от 4°C над нормата за този район. Надеждите са аномалията да не продължи прекалено дълго.

Ана Естер Ортис, морски биолог: „Трайно повишение с 2 градуса означава смърт за океана.“

Засега пиковете на затопляне са временни и отлагат най-лошия сценарий. Но притеснителните симптоми вече са добре известни: поява на инвазивни видове, изчезване на организми, полезни за чистотата на водата, и не на последно място – зачестяване на екстремните метеорологични явления.