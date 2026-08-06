Най-малко 25 души бяха ранени при тежка катастрофа между трамваи в западната част на Германия

Най-малко 25 души бяха ранени днес при тежка катастрофа между трамваи в град Гелзенкирхен, в западната част на Германия, като 10 от тях са в тежко състояние, предаде ДПА.

Трамвай, използван за обучение, внезапно е спрял в центъра на града, близо до стадион „Фелтинс Арена“. Превозното средство зад него, което е превозвало пътници, се е блъснало в „спрелия или движещ се бавно“ първи трамвай.

„Засега седем от 25-те пострадали са сериозно ранени, а трима са с опасност за живота“, заяви говорителката.

Първоначално полицията съобщи, че ранените са 30 души.

Причината, поради която първият трамвай внезапно е спрял на главния път, все още не е установена.

На мястото на инцидента пристигна специално обучен екип за разследване на транспортни произшествия, както и няколко линейки.