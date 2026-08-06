БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Най-малко 25 души бяха ранени при тежка катастрофа между трамваи в западната част на Германия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази

10 от пострадалите от тях са в тежко състояние

Германия, трамваи, катастрофа
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко 25 души бяха ранени днес при тежка катастрофа между трамваи в град Гелзенкирхен, в западната част на Германия, като 10 от тях са в тежко състояние, предаде ДПА.

Трамвай, използван за обучение, внезапно е спрял в центъра на града, близо до стадион „Фелтинс Арена“. Превозното средство зад него, което е превозвало пътници, се е блъснало в „спрелия или движещ се бавно“ първи трамвай.

„Засега седем от 25-те пострадали са сериозно ранени, а трима са с опасност за живота“, заяви говорителката.

Първоначално полицията съобщи, че ранените са 30 души.

Причината, поради която първият трамвай внезапно е спрял на главния път, все още не е установена.

На мястото на инцидента пристигна специално обучен екип за разследване на транспортни произшествия, както и няколко линейки.

#10 в тежко състояние #25 ранени #трамваи #катастрофа #Германия

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Европа

Заради жегата: Будапеща изгася осветлението на историческите си забележителности, за да пести енергия
Заради жегата: Будапеща изгася осветлението на историческите си забележителности, за да пести енергия
Езда в морето - как хора и животни се разхлаждат в жегите в Хърватска Езда в морето - как хора и животни се разхлаждат в жегите в Хърватска
Чете се за: 00:37 мин.
Правителството на Великобритания одобри придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара Правителството на Великобритания одобри придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара
Чете се за: 02:15 мин.
Володимир Зеленски с първо посещение в Сърбия след началото на войната Володимир Зеленски с първо посещение в Сърбия след началото на войната
Чете се за: 01:00 мин.
Киев порази две руски рафинерии, най-малко седем души загинаха при руски удари в Украйна Киев порази две руски рафинерии, най-малко седем души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 00:50 мин.
Подобрен рекорд: 97-годишна британка отново летя изправена върху крилото на самолет Подобрен рекорд: 97-годишна британка отново летя изправена върху крилото на самолет
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ