Споразумение за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Турция, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха споразумение за обща отбрана. Това стана по време на тристранна среща на върха в Мека. Държавите поеха ангажимент да укрепят колективната сигурност, да задълбочат сътрудничеството в сферата на отбраната и да насърчават мира и стабилността в региона и извън него.

Според Анкара, споразумението отразява общия ангажимент на трите страни за укрепване на колективната им сигурност, основаващ се на дългогодишни исторически връзки, ислямска солидарност, общи стратегически интереси и тясно сътрудничество в сферата на отбраната.

Целта на споразумението е да засили колективното възпиране срещу всеки акт на агресия. В документа е записано, че въоръжено нападение срещу която и да е от трите държави ще се счита за нападение срещу всички тях.