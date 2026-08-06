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МВнР: Въздушният транспорт между ЕС и ОАЕ остава несигурен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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очаква започнат евакуационни полети българи блокирани близкия изток
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Въздушният транспорт между Европейския съюз (ЕС) и Обединените арабски емирства (ОАЕ) остава несигурен заради ескалацията на напрежението в Персийския залив. За това предупреждават от Министерството на външните работи (МВнР).

От ведомството посочват, че европейските авиокомпании засега изчакват намаляване на риска в региона, преди да възобновят редовните си полети.

МВнР отправя и препоръки към българските граждани, които се намират в Израел. От министерството призовават сънародниците ни да се придържат стриктно към указанията на Службата за гражданска защита.

Летище „Бен Гурион“ продължава да функционира, като полети изпълняват израелските авиокомпании, включени в публикувания на сайта на летището списък. В зависимост от развитието на обстановката по сигурността условията за изпълнение на полетите могат да се променят.

Самолетни билети могат да бъдат закупени чрез съответните авиокомпании. От МВнР препоръчват пътниците да следят актуалния статус на полетите чрез съобщенията, публикувани на интернет страниците на летище „Бен Гурион“ и на авиопревозвачите.

Други възможности за напускане на Израел са граничните контролно-пропускателни пунктове с Египет и Йордания.

Краткосрочно пребиваващите в Израел български граждани, които желаят да напуснат страната заради усложнената обстановка, могат да потърсят съдействие и от Министерството на туризма на Израел.

Повече информация и контакти са публикувани на сайта на Министерството на външните работи.

#Въздушен транспорт #ОАЕ #МВнР #ЕС

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