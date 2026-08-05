Проектоспоразумение между Иран и Оман ще предостави на Техеран контрола над кораби, влизащи в Персийския залив пред Ормузкия проток, твърдят източници на Ройтерс от Иран и региона.

Въпреки явната отстъпка пред Иран, същите източници опровергават твърденията на президента Тръмп за предстоящо споразумение за отваряне на Ормуз в непосредствено бъдеще.

Според тях остават за договаряне съществени подробности като дефинирането на "контрол" върху корабоплаването.

Страни от Персийския залив държат да наблюдават инспекциите на корабите, като плащането на такси да е доброволно.

Засяга няма реакция от Вашингтон за изтеклата информация. По-рано Тръмп обяви, че преговорите вървят много добре и заплаши Иран с "наистина тежък удар", ако се отметне отново.