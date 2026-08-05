БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за...
Чете се за: 02:52 мин.
Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата,...
Чете се за: 05:02 мин.
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи,...
Чете се за: 00:52 мин.
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
Публикуваха четвъртото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проектоспоразумение между Иран и Оман ще предостави на Техеран контрола над кораби, влизащи в Персийския залив?

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Проектоспоразумение между Иран и Оман ще предостави на Техеран контрола над кораби, влизащи в Персийския залив пред Ормузкия проток, твърдят източници на Ройтерс от Иран и региона.

Въпреки явната отстъпка пред Иран, същите източници опровергават твърденията на президента Тръмп за предстоящо споразумение за отваряне на Ормуз в непосредствено бъдеще.

Според тях остават за договаряне съществени подробности като дефинирането на "контрол" върху корабоплаването.

Страни от Персийския залив държат да наблюдават инспекциите на корабите, като плащането на такси да е доброволно.

Засяга няма реакция от Вашингтон за изтеклата информация. По-рано Тръмп обяви, че преговорите вървят много добре и заплаши Иран с "наистина тежък удар", ако се отметне отново.

#Иран и Оман #проектоспоразумение #навлизане #кораби #ормузки проток

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
НА ЖИВО: Европейското първенство по плувни спортове
2
НА ЖИВО: Европейското първенство по плувни спортове
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
3
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските изкупни цени
4
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските...
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
5
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона...
Умира ли рибата в река Дунав: Как ниските нива на водата влияят на биоразнообразието?
6
Умира ли рибата в река Дунав: Как ниските нива на водата влияят на...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
5
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Близък изток

Израел отхвърли плана на Тръмп: Нетаняху иска „Хамас“ първо да се разоръжи
Израел отхвърли плана на Тръмп: Нетаняху иска „Хамас“ първо да се разоръжи
Войната с Иран: Възможна ли е сделка? Войната с Иран: Възможна ли е сделка?
Чете се за: 01:02 мин.
Преговори или не съвсем: Тръмп с нови заплахи към Иран, ако Техеран не сключи споразумение Преговори или не съвсем: Тръмп с нови заплахи към Иран, ако Техеран не сключи споразумение
Чете се за: 03:32 мин.
Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е срещнал с Нетаняху Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е срещнал с Нетаняху
Чете се за: 01:20 мин.
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение
Чете се за: 01:15 мин.
България, Великобритания и Украйна няма да бъдат „част от войната“ срещу Иран България, Великобритания и Украйна няма да бъдат „част от войната“ срещу Иран
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от Министерството на иновациите
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2027 г.
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Поне 17 жертви и 45 ранени в Украйна след поредните руски удари
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Дрон с експлозиви е намерен на летището в Лайпциг
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ