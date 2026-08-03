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България, Великобритания и Украйна няма да бъдат „част от войната“ срещу Иран

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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техеран заплаши отговор украинско нападение ирански кораб каспийско море
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В рамките на едно денонощие Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украйна, които са заявили, че „няма да станат част от войната“ срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство на страната Исмаил Багаи от снощи.

Багаи опроверга и обявеното от американския президент Доналд Тръмп подновяване на диалога между Вашингтон и Техеран от днес. Иранският външен министър заяви, че „няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни“.

Исмаил Багаи, говорител на външното министерство на Иран: „В момента не преговаряме със Съединените щати. Преговаряме с Оман за осигуряване на преминаването през Ормузкия проток.“

#Исмаил Багаи #САЩ #Близък изток #Иран #Украйна #Великобритания #България

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