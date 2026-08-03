БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Владимир Чуков: Нарушеният баланс между Испания, Мароко и Алжир доведе до миграционната криза в Сеута

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Миграционният натиск към Европа отново излезе на преден план след струпването на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута. Според арабиста проф. Владимир Чуков случилото се е било преди всичко политически сигнал от Мароко към Испания.

Проф. Владимир Чуков: „Това, което видяхме в Испания, не е класическа миграционна криза. Както започна, така и приключи. Това е чиста политика.“

По думите му случилото се е пряко свързано с отношенията между Испания, Мароко и Алжир. Според него испанският премиер Педро Санчес е нарушил деликатния баланс в региона, като е задълбочил отношенията си с Алжир, което е предизвикало реакция от страна на Рабат.

Проф. Владимир Чуков: „Без съдействието на мароканската полиция тези хора нямаше как да преминат. Когато в един подобен триъгълник нарушите баланса, другата страна реагира.“

Според експерта Европа остава разделена в оценките си за миграционния натиск, а именно липсата на единна позиция е една от слабостите на Европейския съюз.

Проф. Владимир Чуков: „Всички сме заедно, но всеки дърпа чергата към себе си. Трябва да се намери общ знаменател, защото Шенген е безпрецедентно постижение.“

В разговора беше коментирана и ситуацията в Близкия изток. По думите на проф. Чуков постигнатото споразумение с Хамас е положителна стъпка, но изпълнението му ще бъде сериозно предизвикателство.

Проф. Владимир Чуков: „Това, което се случи, е нещо много добро. Въпросът е споразумението да бъде спазено.“

По отношение на Иран експертът беше скептичен за възможността за бърз пробив в преговорите със Съединените щати.

Проф. Владимир Чуков: „Не виждам как ще се договорят. Дано да не съм прав, но към момента ситуацията в самия Иран е толкова неясна, че не е ясно с кого всъщност се преговаря.“

Според проф. Чуков засилването на ядрените амбиции на Саудитска Арабия може да промени баланса на силите в региона и да стимулира други държави да развиват подобни програми.

Вижте целия разговор във видеото.

Последвайте ни

ТОП 24

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
Жълт код за високи температури в 5 области утре
2
Жълт код за високи температури в 5 области утре
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово
3
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа...
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
4
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са сигналите за изсъхнали дървета
5
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
6
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
6
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...

Още от: Близък изток

САЩ и Иран започват нови преговори днес, съобщи президентът Тръмп
САЩ и Иран започват нови преговори днес, съобщи президентът Тръмп
Иран: Близо сме до споразумение с Оман за нов маршрут през Ормузкия проток Иран: Близо сме до споразумение с Оман за нов маршрут през Ормузкия проток
Чете се за: 00:42 мин.
Възможна ли е бърза сделка? - противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран Възможна ли е бърза сделка? - противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран
Чете се за: 00:37 мин.
Тръмп спира ударите срещу Иран Тръмп спира ударите срещу Иран
Чете се за: 01:30 мин.
Предупреждение за евакуация: Американските посолства в Близкия изток с призив за внимание Предупреждение за евакуация: Американските посолства в Близкия изток с призив за внимание
Чете се за: 00:37 мин.
Пълно разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили Пълно разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили
7781
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Засилените проверки продължават: Над 400 камиона са инспектирани за седмица, има десетки нарушения
Засилените проверки продължават: Над 400 камиона са инспектирани за...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Спасителна операция за пострадала туристка в Пирин Спасителна операция за пострадала туристка в Пирин
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Пикът на западнонилската треска предстои, вероятно вече има случаи и у нас Проф. Ива Христова: Пикът на западнонилската треска предстои, вероятно вече има случаи и у нас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа (СНИМКИ) Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
По света
САЩ и Иран започват нови преговори днес, съобщи президентът Тръмп
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Масови проверки по границата: Държавата засилва контрола за...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Българско участие в холивудски хит: Част от клипа към песента от...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ