Засилените проверки продължават: Над 400 камиона са инспектирани за седмица, има десетки нарушения

Акциите на "Пътна полиция" за контрол на тежкотоварните автомобили в страната продължават след тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" през юли. Само за шест дни са проверени над 400 камиона, а нарушенията остават многобройни – от технически неизправности и претоварване до управление след употреба на алкохол. Според полицията вече се отчита известен спад на нарушенията в София, но контролът остава засилен.

Потокът от тежкотоварни автомобили на изхода на София по бул. "Цариградско шосе" остава непрекъснат. Още в началото на проверките наш екип стана свидетел на предпоставка за пътен инцидент, след като лек автомобил с чуждестранна регистрация засеча тир. За щастие до катастрофа не се стига.

старши инспектор Григор Борисов, "Пътна полиция": "Преди малко станахме свидетели на ситуация между водач на лек автомобил с чуждестранна регистрация – в случая френска – и товарен автомобил с българска регистрация. Често стават подобни случаи с автомобили с френска, немска, белгийска или холандска регистрация – така наречените гастърбайтери. Те вече са изморени след дългия път от Западна Европа и именно на територията на България забелязваме тежки инциденти, при които, за съжаление, нерядко има и загинали."

Проверките на "Пътна полиция" започнаха след двата тежки инцидента с тирове на автомагистрала "Тракия" в средата на юли. Целта е ограничаване на пътния травматизъм и предотвратяване на тежки катастрофи, причинени от технически неизправни или претоварени товарни автомобили.

"Операциите показват, че има доста водачи, които шофират безотговорно и управляват технически неизправни автомобили. За периода от 25 до 30 юли са проверени над 400 товарни автомобила и общо 420 водачи и пътници. На 185 водачи са съставени фишове по Закона за движението по пътищата, а на останалите – актове за установяване на административни нарушения. Проверките се извършват съвместно със служители на "Автомобилна администрация", които също са установили нарушения", посочи инсп. Борисов.

снимка: БНТ

Сред най-честите нарушения са износени гуми, неизправности по спирачната система, неправилно укрепени товари и претоварване на превозните средства.

"Особено сериозен проблем е и претоварването. Миналата седмица, на "Ботевградско шосе", наш екип спря за проверка товарен автомобил, който видимо беше претоварен. След проверка с мобилен кантар на "Автомобилна администрация" се установи, че превозното средство е с близо 5000 килограма над допустимата максимална маса", обясни той.

Контролът обхваща и спазването на ограниченията за движение на тежкотоварните автомобили в натоварените дни – петък и неделя, както и регламентираните почивки на водачите.

"Тези мерки трябва да се спазват. Има ясен регламент за времето за управление и почивка, а в петък и неделя "Пътна полиция" в цялата страна прилага ограничения за движението на тежкотоварния трафик. При установяване на сериозно нарушение се съставя акт, а в случая с претоварения камион автомобилът беше спрян от движение за срок от един месец", каза старши инспектор Борисов.

По думите му причината за подобни нарушения често е стремежът към икономия на време и средства:

"Водачите и собствениците на товарните автомобили се стремят да спестят време и разходи. Важно е да подчертаем, че отговорността не е само на шофьорите, а най-вече на собствениците на превозните средства."

След засилването на контрола вече се отчита известен положителен ефект.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова