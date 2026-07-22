Спират движението на тирове в следобедните часове в петък и неделя по магистралите "Тракия" и "Струма"

В петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т в двете посоки по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли“ (при 376-ти км) до ГКПП „Кулата“, съобщиха от АПИ.

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието.

В петък – 24 юли, ограничението ще е между 16 ч. и 23 ч.

В неделя – 26 юли, ограничението ще е от 15:30 ч. до 22 ч.

През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 т, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

За пътуващите към и от ГКПП „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в гр. Симитли до кръстовище с път III-198 в гр. Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно.

Всички шофьори могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. А в последния почивен ден неделя - ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.