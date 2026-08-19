БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и...
Чете се за: 05:07 мин.
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
Чете се за: 06:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради агресията в училище: МОН търси по-тясно партньорство със семействата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
агресия ученици бургас ndash момче фрактура носа побой
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите досега програми да бъдат обединени в една целенасочена програма. Това беше съобщено на среща с медиите, посветена на проблема с агресията сред учениците.

Според образователното министерство ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност.

„Това са серия от програми, които са сложили фокус върху намаляване на тормоза, насилието, агресията в българското училище, като в следващите месеци ние ще се опитаме да направим този преглед и да обобщим тези програми в една целенасочена програма, тъй като разпръснатостта им намалява тяхната ефикасност.“

Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата.

Министърът постави акцент и върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система.

„Трябва да признаем откровено, че основната клетка на обществото, българското семейство, е в криза. В криза са и всички институции, включително и проблемите в системата на българското училище.“

Според МОН през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището.

„Затова в следващите месеци и години, фокус ще бъде в работата на Министерството на образованието и науката, превръщането на семейството в съюзник на образователната система. Ако българският учител, българското училище не срещне подкрепата от българското семейство, няма как училището да се справи с тези тежки проблеми.“

Като част от досегашните мерки беше посочена програмата „Без агресия за сигурна образователна среда“, която впоследствие е обединена в по-голямата програма „Приобщаваща и сигурна образователна среда“. Тя обхваща различни форми на насилие и агресия, включително вербалната и нефизическата агресия.

В края на изявлението беше поставен акцент и върху влиянието на социалните мрежи и дигиталната среда върху младите хора.

„Защото обществото се превърна, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни.“

#проф.Георги Вълчев

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си музикантът Боян Христов
1
Отиде си музикантът Боян Христов
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат всичко на реванша
2
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат...
Минералната вода в Добринище: Една чаша вода и много сламки в нея
3
Минералната вода в Добринище: Една чаша вода и много сламки в нея
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като няма активни пожари на територията
4
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като...
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко и главния път Е-79
5
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко...
ПП: Минималната заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от управляващите
6
ПП: Минималната заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Политика

Румен Радев: Пет вертолета и "Спартан" са в готовност за борба с пожарите
Румен Радев: Пет вертолета и "Спартан" са в готовност за борба с пожарите
Правителството обсъжда организацията на президентските избори Правителството обсъжда организацията на президентските избори
Чете се за: 00:42 мин.
Новата формула: Минималната заплата догодина може да се увеличи с до 47 евро Новата формула: Минималната заплата догодина може да се увеличи с до 47 евро
Чете се за: 03:15 мин.
Наталия Ефремова: Фокусът ни е подобряването на доверието на обществото към институциите и координацията за защита на децата Наталия Ефремова: Фокусът ни е подобряването на доверието на обществото към институциите и координацията за защита на децата
Чете се за: 03:37 мин.
Николай Трифонов е назначен за заместник-министър на здравеопазването Николай Трифонов е назначен за заместник-министър на здравеопазването
Чете се за: 00:12 мин.
ПП: Минималната заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от управляващите ПП: Минималната заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от управляващите
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Иван Демерджив: В района на Безмер са предприети всички възможни мерки за сигурност
Иван Демерджив: В района на Безмер са предприети всички възможни...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната "Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
Чете се за: 01:57 мин.
Регионални
Румен Радев: Пет вертолета и "Спартан" са в готовност за борба с пожарите Румен Радев: Пет вертолета и "Спартан" са в готовност за борба с пожарите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Мъж нападна данъчни инспектори при проверка в Слънчев бряг и избяга...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Министър Илин Димитров: "Евровизия" ще ни даде шанс да...
Чете се за: 08:05 мин.
У нас
Качеството на въздуха в София и Западна България е в норма след...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Мита на пауза: Доналд Тръмп отложи с три дни 50% такси върху...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ