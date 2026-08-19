Заради агресията в училище: МОН търси по-тясно партньорство със семействата

Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите досега програми да бъдат обединени в една целенасочена програма. Това беше съобщено на среща с медиите, посветена на проблема с агресията сред учениците.

Според образователното министерство ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност.

„Това са серия от програми, които са сложили фокус върху намаляване на тормоза, насилието, агресията в българското училище, като в следващите месеци ние ще се опитаме да направим този преглед и да обобщим тези програми в една целенасочена програма, тъй като разпръснатостта им намалява тяхната ефикасност.“

Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата.

Министърът постави акцент и върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система.

„Трябва да признаем откровено, че основната клетка на обществото, българското семейство, е в криза. В криза са и всички институции, включително и проблемите в системата на българското училище.“

Според МОН през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището.

„Затова в следващите месеци и години, фокус ще бъде в работата на Министерството на образованието и науката, превръщането на семейството в съюзник на образователната система. Ако българският учител, българското училище не срещне подкрепата от българското семейство, няма как училището да се справи с тези тежки проблеми.“

Като част от досегашните мерки беше посочена програмата „Без агресия за сигурна образователна среда“, която впоследствие е обединена в по-голямата програма „Приобщаваща и сигурна образователна среда“. Тя обхваща различни форми на насилие и агресия, включително вербалната и нефизическата агресия.

В края на изявлението беше поставен акцент и върху влиянието на социалните мрежи и дигиталната среда върху младите хора.