Мащабна акция на полицията в цялата страна след фаталните катастрофи с тирове

Продължава засиления контрол спрямо камионите, които се движат по автомагистралите.

Тази нощ млада жена на 24 години се е опитала да избяга на патрул на 7-мо районно. По неофициални данни става въпрос за дъщеря на политик. На този етап тази информация не е потвърдена официално от МВР. Във фейсбук групата „Катастрофи България“ се появиха и кадри, за които се твърди, че са от въпросната катастрофа. На тях се виждат част от пораженията на автомобила и пътната инфраструктура.

Вчера главният секретар на МВР разпореди специализирана акция свързана с тежкотоварните автомобили и леки коли. Проверени са над 14 000 мпс-та, съставени са близо 4000 фиша и над 400 акта. А ето и най-честите нарушения при тежкотоварните камиони.