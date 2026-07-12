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Мащабна акция на полицията в цялата страна след фаталните катастрофи с тирове

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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пътната полиция нова акция автомобили мвр влизат трафика
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Продължава засиления контрол спрямо камионите, които се движат по автомагистралите.

Тази нощ млада жена на 24 години се е опитала да избяга на патрул на 7-мо районно. По неофициални данни става въпрос за дъщеря на политик. На този етап тази информация не е потвърдена официално от МВР. Във фейсбук групата „Катастрофи България“ се появиха и кадри, за които се твърди, че са от въпросната катастрофа. На тях се виждат част от пораженията на автомобила и пътната инфраструктура.

Вчера главният секретар на МВР разпореди специализирана акция свързана с тежкотоварните автомобили и леки коли. Проверени са над 14 000 мпс-та, съставени са близо 4000 фиша и над 400 акта. А ето и най-честите нарушения при тежкотоварните камиони.

Иво Биков - „Пътна полиция" СДВР: „Масово имаме тежкотоварни автомобили със счупен преден прозорец. Имаме автомобили, на които им липсват крепежните елементи. Имаме автомобили с износени гуми. Масово са това. Това са водачи на изключително големи машини всяка една грешка дори да бъде извършено маловажно нарушение би могло да отнеме човешки живот. Към този тип нарушители ще проявим нулева толерантност.“

#фаталните катастрофи #на полицията #в цялата страна #мащабна акция #тирове

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