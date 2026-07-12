Жертви на горещите вълни: Рекорден брой удавени в Европа

Горещата вълна в Европа продължава да взема жертви. През последните 3 седмици във Франция са регистрирани почти 140 случая на удавяне.

Германия също отчита рекорден брой жертви на удавяне през юни - 99. Фаталните инциденти са станали предимно в езера и реки. Западна Европа продължава да е в капан на непоносимата жега. Само във Франция днес една-трета от населението е било подложено на екстремна горещина.