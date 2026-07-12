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ЕКСТРЕМНИ ЖЕГИ В ЕВРОПА

Жертви на горещите вълни: Рекорден брой удавени в Европа

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Жертви на горещите вълни: Рекорден брой удавени в Европа
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Горещата вълна в Европа продължава да взема жертви. През последните 3 седмици във Франция са регистрирани почти 140 случая на удавяне.

Германия също отчита рекорден брой жертви на удавяне през юни - 99. Фаталните инциденти са станали предимно в езера и реки. Западна Европа продължава да е в капан на непоносимата жега. Само във Франция днес една-трета от населението е било подложено на екстремна горещина.

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