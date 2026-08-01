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Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари

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От днес влиза в сила Бюджет 2026. Новата план-сметка предвижда увеличаване на осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход.

Минималният осигурителен праг става 620 евро, което на практика означава изравняване с минималната работна заплата, а максималният – 2300 евро.

От днес държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, останалите ще покрива държавата. От следващата година съотношението ще бъде както в частния сектор - 60 към 40.

Увеличават се и акцизите върху тютюневите изделия, като на 1000 къса цигари налогът става 120 евро. Така увеличението на кутия цигари ще бъде 13 евроцента.

От днес с 30 % се увеличават и цените на винетките. Така годишната ще струва 64,50 евро, тримесечната 35,90 евро, а месечната 19,90 евро.

Очакваните допълнителни приходи са в размер на над 22,5 милиона евро за тази година и над 54 милиона евро годишно през следващите. През август изтичат близо 209 хиляди годишни винетки, съобщават от АПИ. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата.

#Бюджет 2026 #парите на държавата #цигари #винетки #новини в Метрото

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