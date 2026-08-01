Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" - над 10 000 автомобила минават на денонощие през пункта

Интензивен трафик на леки автомобили на граничен пункт "Капитан Андреево". През последните дни през пункта преминават по над 10 000 автомобила за денонощие, което е своеобразен рекорд. Над 90% от колите са на турски граждани, които живеят в Западна Европа и се прибират за отпуските си.

Въпреки натоварването, от пункта уверяват, че проверките се извършват в нормални срокове.

„И в днешния ден е факт, че движението на ГКПП „Капитан Андреево“ е изключително интензивно и в двете посоки – посока изход от Република България към Република Турция и съответно посока вход в Република България от Република Турция“, каза гл. инспектор Яни Пейчев началник на ГКПП "Капитан Андреево".

По думите му основната част от пътуващите са турски граждани, които живеят и работят в държави от Европейския съюз и използват летните си отпуски, за да се приберат в родината си.

„Категорията пътници, които пътуват към момента, са предимно турски граждани, които работят на територията на ЕС и в тази част на годината ползват своя отпуск и съответно пътуват към родината си.“

От Гранична полиция отчитат, че натовареният трафик се наблюдава през целия месец юли, а през август се очаква засилване и на движението към България.

„През целия месец юли движението беше изключително интензивно в посока изход от Република България към Република Турция. А сега, през месец август, очакваме движението в посока вход в Република България да се активизира.“

За да се избегнат сериозни забавяния, на пункта е създадена необходимата организация и всички работни места са разкрити.

„Тези, които обмислят да предприемат пътуване до Република Турция, уверявам, че времетраенето на граничната проверка ще бъде в рамките на допустимото време.“

По думите му проверката на един пътник обикновено отнема между една и минута и половина, като времето зависи от броя на пътуващите в автомобила.