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Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" - над 10 000 автомобила минават на денонощие през пункта

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Чете се за: 02:30 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Интензивен трафик на леки автомобили на граничен пункт "Капитан Андреево". През последните дни през пункта преминават по над 10 000 автомобила за денонощие, което е своеобразен рекорд. Над 90% от колите са на турски граждани, които живеят в Западна Европа и се прибират за отпуските си.

Въпреки натоварването, от пункта уверяват, че проверките се извършват в нормални срокове.

„И в днешния ден е факт, че движението на ГКПП „Капитан Андреево“ е изключително интензивно и в двете посоки – посока изход от Република България към Република Турция и съответно посока вход в Република България от Република Турция“, каза гл. инспектор Яни Пейчев началник на ГКПП "Капитан Андреево".

По думите му основната част от пътуващите са турски граждани, които живеят и работят в държави от Европейския съюз и използват летните си отпуски, за да се приберат в родината си.

„Категорията пътници, които пътуват към момента, са предимно турски граждани, които работят на територията на ЕС и в тази част на годината ползват своя отпуск и съответно пътуват към родината си.“

От Гранична полиция отчитат, че натовареният трафик се наблюдава през целия месец юли, а през август се очаква засилване и на движението към България.

„През целия месец юли движението беше изключително интензивно в посока изход от Република България към Република Турция. А сега, през месец август, очакваме движението в посока вход в Република България да се активизира.“

За да се избегнат сериозни забавяния, на пункта е създадена необходимата организация и всички работни места са разкрити.

„Тези, които обмислят да предприемат пътуване до Република Турция, уверявам, че времетраенето на граничната проверка ще бъде в рамките на допустимото време.“

По думите му проверката на един пътник обикновено отнема между една и минута и половина, като времето зависи от броя на пътуващите в автомобила.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.

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