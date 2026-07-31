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Заради сушата: Румъния в повишена готовност в енергийния сектор

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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заради сушата румъния повишена готовност енергийния сектор
Снимка: БТА
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Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво, тъй като ниските нива на река Дунав засягат производството на електроенергия.

Съществува значителен риск да се наложи спирането на втори реактор на АЕЦ „Черна вода“, предупреди правителството. Това би означавало загуба на приблизително 20 процента от националното производство на електроенергия. Заради усложнената ситуация, Румъния ще внася електроенергия от Украйна и води подобни дискусии и с България, и Гърция.

Илие Боложан, министър-председател на Румъния: „Обявихме състояние на повишена готовност на национално ниво за месец август поради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките, особено на Дунав. През следващите дни ще бъдат проведени разговори за спешна помощ от Украйна. Водят се разговори и с България и Гърция, за да покрием в максимална степен необходимото количество електроенергия по време на вечерните часове."

#енергийния сектор #повишена готовност #румъния

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