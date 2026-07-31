Заради сушата: Румъния в повишена готовност в енергийния сектор

Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво, тъй като ниските нива на река Дунав засягат производството на електроенергия.

Съществува значителен риск да се наложи спирането на втори реактор на АЕЦ „Черна вода“, предупреди правителството. Това би означавало загуба на приблизително 20 процента от националното производство на електроенергия. Заради усложнената ситуация, Румъния ще внася електроенергия от Украйна и води подобни дискусии и с България, и Гърция.