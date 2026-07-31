Полша извика посланика на Русия заради падналата вчера ракета край Люблин

Полша извика руския посланик във връзка с ракетата, която вчера падна в района Любин.

Според Варшава, боеприпасът е руски. До момента Кремъл официално не е коментирал случая. Днес Украйна атакува пореден склад на голяма онлйан търговска верига в Русия.

Москва отвърна с масирани удари по пристанището на Одеса. Според американски издания президентът Доналд Тръмп е отказал спешния пакет от 300 ракети Пейтриът, за който го помоли Зеленски.

Все още не е ясно и дали Киев ще получи лиценз за производството на този тип система за противовъздушна отбрана.