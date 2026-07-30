Най-малко 13 жертви на поредните руски удари срещу Украйна

Най-малко 13 души, сред които и две деца, са загинали при руски удари тази нощ в Украйна. Ранените са над 25.

4-ма възрастни и две деца на 5 и 12 години са загинали при атака с балистична ракета срещу Кривой рог. Градът в централна Украйна е родното място на президента Володимир Зеленски. При атаката има и 8 ранени.

Поне 6-ма загинали има и в други два района.

Най-малко 1 загинал и 2-ма ранени има и в столицата Киев, където са чути експлозии. В западния град Лвов се съобщава за два ударени жилищни блока. Ранени са поне 15 души. Има затрупани хора.

Заради руските удари съседна Полша вдигна изтребители в защита на въздушното си пространство.