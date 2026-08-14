Свален е дрон с неизвестен произход във въздушното пространство на Латвия

Италиански изтребител „Юрофайтър“ под командването на НАТО е свалил дрон с неизвестен произход във въздушното пространство на Латвия.

Издирват се отломки в гориста местност на 35 километра от границата с Русия. Дронът над Латвия е бил засечен по време на украински удари срещу руски пристанища в района на Санкт Петербург, в близост до Балтийските републики.

Руските власти твърдят, че през нощта са свалили 50 украински дрона и обявиха пожар в пристанището Уст-Луга. Според украинските военни поразен е комплексът „Новатек“ за преработка на газов кондензат в същото пристанище.

Междувременно Русия отхвърли украинско предложение за взаимно прекратяване на огъня в Черно море.