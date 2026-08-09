Зеленски: В Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници, които ще се сражават на страната на съюзника на Пхенян и призова Южна Корея да окаже подкрепа за украинската противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс.

Зеленски вчера написа в публикация в Екс, че "е взето решение за разполагане на 30 000 до 50 000 севернокорейци на територията на Русия". Миналия месец той заяви, че ще бъдат разположени 30 000 севернокорейци. Зеленски не даде подробности за това как е получил тази информация.

Украинският президент каза още, че Киев е открил няколко севернокорейски ракети на територията на Украйна, без да разкрива къде се случило това.

"Напълно ясно е, че Северна Корея ще продължи да натрупва опит във воденето на съвременна война, да получава лицензи от Русия и да получава от нея всякакви видове военно оборудване", заяви той.

Зеленски призова Сеул да засили сътрудничеството си с Киев и заяви, че Украйна "много би искала да получи подкрепа от Южна Корея в област, в която имаме недостиг", имайки предвид системите за противовъздушна отбрана.

"Готови сме да работим по сделката за дронове, а също и в други области", каза той и добави, че украинските дипломати "поддържат контакт" със Сеул, за да насърчат потенциални сделки.

Руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун подписаха договор за всеобхватно стратегическо партньорство по време на посещението на Путин в Пхенян през юни 2024 година. Договорът включва клауза за взаимна помощ, в случай че някоя от двете страни е обект на външна агресия.

Северна Корея през 2024 г. изпрати около 14 000 войници в руската Курска област, за да помогне на Москва да отблъсне мащабно нахлуване на украинските сили в региона.

Посолството на Северна Корея в Русия и Министерството на външните работи на Южна Корея към момента не са отговорили на запитвания за коментар на твърденията на Зеленски, отбелязва Ройтерс.