Летните пожари не ни подминаха и тази година – и въпреки забраните, паленето на сухи треви и стърнища и в Благоевградска област остава честа практика. Последният такъв случай е от Петричко, където само бързата намеса на огнеборците е предотвратила разпространението на огъня и опасността за хора и имущество.

Има ли наказани подпалвачи и какво може да ги спре?

По време на обход в землището на село Митино екип на общинската охрана в Петрич се натъква на нагла и опасна гледка.

Георги Гущеров, Аварийното звено към Община Петрич: „Забелязват лице, което в момента предизвиква умишлено запалване на сухи треви и стърнища... на три отделни места, недалеч едно от друго.“

Огънят е обхванал около 15 декара сухи треви и храсти, като само бързата реакция на екипите е успяла да спре разпространението му.

Случаят обаче не е единичен. От началото на пожароопасния сезон в Благоевградска област са съставени 18 акта за палене на суха растителност.

Комисар Боян Кондуров, директор на РДПБЗН – Благоевград: „Почти всяка седмица имаме актове на граждани, които нарушават правилата. Повечето актове са на хора, които са решили да си правят или зимнина, или да си почистят двора от отпадъци, които са събрали, и вследствие на силния вятър изпускат огъня и става голямата беля.“

Глобите са от 100 до 1000 евро. Но често извършителят остава неизвестен.

Георги Гущеров, Аварийното звено към Община Петрич: „Установяването на такова престъпление, ако не е направено в момента, както в нашия случай на самото запалване, е доста трудно доказуемо и обикновено хората отричат.“ Рангел Бараков, адвокат: „Съответно по мобилните телефони, които са били в района на пожара, да се установи кои лица са присъствали там и евентуално да се разпитат, но това пак не е гаранция, че ще се установи кой от всичките е причинил пожара.“

А високата цена на човешката небрежност плащат други. Унищожени домове, изпепелени гори и местообитания и дълго възстановяване на засегнатите райони.