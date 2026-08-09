Как се променя профилът на летовника у нас това лято? Анализите на туроператори сочат, че все по-често туристите търсят хотел, който да предлага всичко необходимо за почивката, без излишни разходи. Бюджетът за ваканциите се планира по-внимателно, престоят става все по-кратък, а резервациите се правят в последния момент.

По-високите цени правят туристите и по-предпазливи – бюджетът се планира предварително, а почивките стават по-кратки.

Христина Славова, Регионална туристическа камара – Бургас: „Така нареченият „уикенд туризъм“. Курортите се пълнят през уикендите. Това, което наистина можем да отбележим за този сезон е, че голяма част от туристите идват на т.нар. „Last minute“ оферти“.

Тенденцията е все повече туристи да търсят хотел, който да предлага всичко необходимо за почивката – от храната до забавленията, което се отразява на другите услуги в курортите.

Деница Бахарова, мениджър на хотели в Слънчев бряг: „Най-търсени са хотели, които предлагат „Ол инклузив“, което е свързано с това, че когато е направен един разход за почивка, след това съпътстващите разходи по време на почивката са все по-малко."

За някои семейства морето вече дори не е основният фактор при избора на почивка. Йозеф е от Чехия и за пети път посещава Приморско.

Йозеф, турист от Чехия: „Един от най-важните фактори да резервираме почивката си беше хотелът да е с басейн, както и да има съпътстваща анимационна програма за децата. И чак до вечерта сме тук край басейна.“

Профилът на българските туристи според хотелиери в Слънчев бряг:

Румен Мончев, собственик на хотел в Слънчев бряг: „Много по-висок клас туристи, които търсят повече забавления, повече адреналин. Изобщо туризмът се измести от отдих към добре прекарано свободно време.“

Българите сменят големите курорти с къмпингите и остават в тях за по-дълъг период.

Елена Пинелова, управител на къмпинг: „Те се чувстват тук като в своя летен дом. Има ресторанти, барове, магазини и нямат никаква нужда да излизат от тук. За поредна година ние отбелязваме ръст в нашите резервации, което е показателно, че туристът предпочита къмпинга.“

А променените навици на туристите принуждават и бизнеса да се адаптира – да предлага повече, да покрива по-високи разходи, а понякога дори в пика на сезона да сваля цените, за да запълни свободните стаи.