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Българи зад граница: Условия на работа, осигуряване и права

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Чете се за: 02:20 мин.
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Между 2,5 и 3 милиона българи живеят извън България сега. През 2019 г. се отчита пик на емиграцията, но след 2020 година тази тенденция се обръща. Срещаме ви с Лидия Василкова, която вече 15 години работи в Лондон, но предпочита да се пенсионира у нас, защото във Великобритания възрастта за пенсиониране е 66 години.

Лидия Василкова работи над 10 години като бригадир във фирма за бродерии в Дупница. Преди повече от 15 години обаче фирмата фалира.

Лидия Василкова: „Останах без работа. Брат ми беше в Англия, работеше и ми каза: „Сестра ми, ако искаш, ела при мен.“ Така взех решение и заминах. Решението не беше никак лесно, защото децата ми бяха малки, в такава възраст, че се нуждаеха от мен. Не знаех къде отивам.“

Затова и търсенето на работа в Лондон се оказва по-трудно от очакваното.

Лидия Василкова: „Знаех само „да“, „не“, това колко струва и „довиждане“. В последствие записах училище. Започнах работа към българска агенция, която се занимаваше с почистване на къщи. Работих около 3 години към агенцията и след това започнах сама за себе си да работя.“

Лидия получава пари и за извънредните часове, а здравните и пенсионните осигуровки са в пъти по-ниски, отколкото у нас.

Лидия Василкова: „Пенсионната и здравната осигуровка един път годишно плащаш и мисля, че беше 175 паунда. Наложи ми се преди 4 месеца да ме оперират. Всичко ми беше безплатно, не съм платила едно пени, докато, ако бях се оперирала тука, макар че здравната каса поема операцията, щях да доплатя около 1600 евро.“

Сега Лидия планира да се прибере у нас, преди навършване на пенсионната възраст във Великобритания – 66 години.

#условия #права #осигуряване #условия на труд #българи зад граница

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