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Звезди на сцената на Софийската опера за 100-годишнината на „Турандот“

Миглена Стойчева от Миглена Стойчева
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Тази вечер Софийската опера се присъединява към световните чествания на 100-годишнината от написването на операта „Турандот“. Специалният повод иска и специални артисти. Софийската публика ще чуе звезден състав – Екатерина Семенчук, Хорхе де Леон и Каролина Лопес Морено, под диригентството на маестро Даниел Орен.

Колко струва любовта? Това ни пита в края на живота си Пучини. И ни отговаря – струва колкото смелостта на един мъж да заложи живота срещу верните отговори на три загадки. Точно това превръща операта „Турандот“ в една от най-великите метафори за любовта.

Акад. Пламен Карталов – директор на Софийската опера и балет: „Любовта е една загадка и в този контекст искам да кажа, че любовта никога не е предвидима. Особено финалът на нашия спектакъл, който носи триумфа на любовта чрез тази загадка.“

Не всеки е способен да разбере мотивите на Турандот да издигне стена между себе си и любовта.

Даниел Орен – диригент: „Всички мразят Турандот, но според мен не би трябвало да е така. Това е една жена, която търси любовта, но не я е намерила никога. Това е една жена, готова е да даде любовта си, която търси обекта на своята любов и би дала всичко, за да го намери.“

Докато светът чества годишнината на операта, България има шанса да почете и 85-годишнината от раждането на една от най-великите изпълнителки на тази роля.

Екатерина Семенчук: „Това е костюмът на Гена Димитрова, нейната корона и аз съм готова да целувам подгъва и целия този плат и да ѝ благодаря, че имам тази възможност тази вечер да изпълнявам на тази сцена, на площад „Александър Невски“, заедно със Софийската опера този спектакъл на Пламен Карталов, който той е създал за Гена Димитрова. Това е такава чест, това е такова щастие, че заради това мога да преплувам всички океани, за да съм тук с вас, облечена в този костюм.“

#100 години Турандот #храм-паметник „Св. Александър Невски“ #Софийска опера

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