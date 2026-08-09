Звезди на сцената на Софийската опера за 100-годишнината на „Турандот“

Тази вечер Софийската опера се присъединява към световните чествания на 100-годишнината от написването на операта „Турандот“. Специалният повод иска и специални артисти. Софийската публика ще чуе звезден състав – Екатерина Семенчук, Хорхе де Леон и Каролина Лопес Морено, под диригентството на маестро Даниел Орен.

Колко струва любовта? Това ни пита в края на живота си Пучини. И ни отговаря – струва колкото смелостта на един мъж да заложи живота срещу верните отговори на три загадки. Точно това превръща операта „Турандот“ в една от най-великите метафори за любовта.

Акад. Пламен Карталов – директор на Софийската опера и балет: „Любовта е една загадка и в този контекст искам да кажа, че любовта никога не е предвидима. Особено финалът на нашия спектакъл, който носи триумфа на любовта чрез тази загадка.“

Не всеки е способен да разбере мотивите на Турандот да издигне стена между себе си и любовта.

Даниел Орен – диригент: „Всички мразят Турандот, но според мен не би трябвало да е така. Това е една жена, която търси любовта, но не я е намерила никога. Това е една жена, готова е да даде любовта си, която търси обекта на своята любов и би дала всичко, за да го намери.“

Докато светът чества годишнината на операта, България има шанса да почете и 85-годишнината от раждането на една от най-великите изпълнителки на тази роля.