Япония отвъд стереотипите: 7 неща, които не очаквах (СНИМКИ)

Йорданка Терзиева е студент по International Communication and Media в Белгия. През последния семестър тя учи в японския Toyo University по програма за студентски обмен. След няколко месеца живот в Япония тя ни разказва седем неща, които най-силно промениха представата ѝ за страната.

"Когато пристигнах в Япония очаквах главно модерни градове, суши, аниме и традиционни храмове. След като поживях там обаче разбрах, че истинската Япония се крие не само в известните символи, а в малките ежедневни детайли, които постепенно променят начина, по който виждаш света."

1. Японците и изкуството да отказват без да казват "не"

Едно от първите неща, които забелязах, беше различният начин, по който японците комуникират. Бързо научих думата "да" на японски, но за мое голямо учудване в японския език няма директна дума, която да се използва като нашето "не". Вместо това техният език е високо контекстен и отказът обикновено е по-заобиколен и учтив. Изрази като "всичко е наред" или "ще помисля" често могат да означават несъгласие. Всичко това се прави с цел запазване на хармонията и избягване на конфликти. В Киото тази непряка комуникация е стигнала дотам, че дори обикновен въпрос като "Имате ли часовник?" може деликатно да намеква, че е време гостът да си тръгва.

2. Токио – градът, който никога не спи, но остава тих

Токио е един от най-оживените градове в света. Със своите 40 милиона жители по всяко време на деня улиците са пълни с хора, а метрото рядко остава празно. Въпреки това има нещо впечатляващо – този огромен град е изключително подреден и тих. Останах приятно изненадана от факта колко спокойно може да се живее в подобен мегаполис. Достатъчно е само да завиеш по няколко улички от най-натоварените квартали и мигновено се озоваваш в коренно различен град, където в малки къщички хората живеят тихо и спокойно. Спирките са пълни, но хората се редят на отделно разграфени редички, предотвратявайки хаос и бутане. Във влаковете никога не говорят по телефона като обикновено е пълна тишина, за да не пречат на останалите.

3. Лятото в Япония – повече от високи температури

Много хора си представят Япония през пролетта със сакурата и приятното време, мислейки, че лятото е също подобно на нашия климат. За голяма изненада на много туристи обаче лятото показва друга страна на Япония и се оказва най-неблагоприятният момент да посетите държавата. Периодът между юни и юли е известен като цую (tsuyu) – дъждовният сезон, когато влажността надхвърля 80 - 90% в съчетание с температури над 30°C, въздухът се усеща изключително тежък и задушен и не може да се сравни дори и с най-горещите летни дни в България. В края на август Япония навлиза и в сезона на тайфуните, които могат да доведат до проливни дъждове, силни ветрове и временно прекъсване на транспорта.

4. Окинава – японският тропически рай

Всички знаем, че Япония е остров, но малко хора знаят, че голяма част от крайбрежието ѝ не е подходяща за типичната плажна почивка. На много места бреговете са скалисти или силно урбанизирани. Именно затова Окинава е толкова различна и уникална. Разположена в най-южната част на страната, със своите тюркоазени води и коралови рифове, островите често са наричани "Хаваите на Япония". Повлияна от американското присъствие след Втората световна война, столицата Наха носи усещане, много различно от това, което обикновено свързваме с Япония.

5. Вагю – когато храната се превръща в изкуство

Японското вагю е известно по целия свят като едно от най-луксозните меса. Не съм и очаквала, че едно говеждо месо може да има толкова наситен вкус и да е толкова специално. Месото е известно със своето характерно мрамориране – фините слоеве мазнина, които му придават уникална текстура и способността буквално да се топи в устата ви. В Япония храната често не е просто необходимост, а форма на внимание към детайла.

6. Елените в Нара – най-учтивите животни в Япония

Един от най-запомнящите се спомени за мен бяха елените в Нара. Те свободно се движат около храмовете и са станали символ на града. Най-интересното е, че сърничките са изключително учтиви и се покланят, когато очакват храна от посетителите. Това поведение е научено през годините чрез взаимодействието им с хората и ги е превърнало в много социални и общителни. Срещата с тях определено се е превърнало в голяма атракция за туристите и за мен е едно от най-незабравимите преживявания в Япония.

7. Японските влакове – символ на точността

Японските влакове са известни по целия свят със своята точност. Въпреки това дори тази система има своите недостатъци. В пиковите часове сутрин метрото в Токио е препълнено и по най-натоварените линии влаковете минават на всяка минута. Поради големия обем на хора понякога служители на гарите се налага да бутат хората, за да могат вратите да се затворят, като всичко това трябва да се случи в рамките на 60 секунди преди да пристигне следващият влак. Това съответно води до забавяния по цялата линия и показва една друга страна на Япония – зад перфектната организация стоят милиони хора, за които работата е на първо място.

След няколко месеца в Япония осъзнах, че най-големите впечатления не идват от известните туристическите забележителности, а главно от ежедневните навици и културните различия. Именно те промениха представата ми за Япония.

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Автор на текст и снимки: Йорданка Терзиева