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„Забравените божества“ оживяват в изложба на Националния археологически музей (СНИМКИ)

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Експозицията представя над 6000 години история на религиозните вярвания по българските земи 

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Изложбата „Забравените божества“ представя 213 редки артефакта и проследява развитието на религиозните вярвания по българските земи от началото на неолита до Късната античност. Експозицията може да бъде разгледана от 7 август до 17 януари 2027 г., съобщават от Националния археологически институт с музей-БАН (НАИМ-БАН).

Изложбата предлага пътешествие през повече от 6000 години духовна история и представя едни от най-ценните свидетелства за религиозния свят на древните общества, населявали днешните български земи.

Снимки: БГНЕС

#НАМ-БАН #Забравените божества #изложба

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