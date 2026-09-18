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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, за подписване на споразумение

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БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, за подписване на споразумение
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Българската национална телевизия кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г., за подписване на Споразумението за отразяване на предизборната кампания.

БНТ обявява следните дати за подписване на споразумението

21 септември (понеделник) и 22 септември (вторник) 2026 г.,

от 10.00 до 17.00 часа в сградата на телевизията в гр. София на ул. "Сан Стефано" 29, етаж 9, в дирекция "Правна".

Лицата, които ще подпишат съответното Споразумение, следва да носят лична карта и пълномощно, че представляват дадената партия или инициативен комитет.

Проектът на Споразумението е публикуван на официалната интернет страница на БНТ

#президентски избори 2026 #споразумение #БНТ

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