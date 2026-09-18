На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна заплата

С гласовете на "Прогресивна България" парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна заплата с промени в Кодекса на труда на първо четене. Обсъждането на новия механизъм предизвика напрежение в парламента.

Предложението на правителството е свързано с изискванията на европейската Директива 2022/2041 за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. В момента минималната работна заплата е 1213 лева (620,20 евро).

Новият механизъм трябва да осигури адекватно заплащане на работещите и да отчита развитието на доходите в България.

Какво предизвиква разногласията в пленарната зала?

Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика: „Ние сме взели икономически и социални фактори, които да дават сигурност и предвидимост. Сигурност, на първо място, на работещите – че когато получават своята заплата, тя ще бъде достатъчна да покрие техните разходи за храна, лекарства, битови сметки и услуги. Предвидимост за бизнеса, за държавата също, при изготвяне на план-сметката за следващата година.“

Илияна Жекова – ГЕРБ-СДС: „Къде е този механизъм? Защото, когато прочетем предложенията за промени в Кодекса на труда, виждаме критериите, които трябва да бъдат отчитани, а не виждаме правилото.“

Мартин Димитров – ДБ: „Днес сме свидетели на допълнителна концентрация на власт. Защото промените в законопроекта всъщност казват следното: правителството ще определя МРЗ, както реши. Каквото решим, това ще направим. Това не е формула. Формула няма.“

Асен Василев – председател на ПП: „Това, което правите в момента с промяна на формулата, има един единствен ефект и се прави с една единствена цел – да ощетите хората на минимална заплата, за да ви останат повече пари. Ето, сега казахте, че ще дадете 100 млн. помощи за горивата на 20 земеделски семейства с „Майбасите“, а 30 млн. на 550 хиляди български граждани.“

Айтен Сабри – ДПС: „Нейният размер не трябва да бъде определян нито произволно, нито чрез непрозрачно административно усмотрение. Необходим е ясен и предвидим механизъм.“

Цончо Ганев – „Възраждане“: „В момента вие намалявате МРЗ поне с 36 лв., ако ви е по-удобно – с 18 евро, защото сте заложили по този механизъм в бюджета, който правите в момента и който ще съгласувате с Брюксел, до 672 евро.“

Петър Витанов – председател на ПГ на "Прогресивна България": „Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на МРЗ спрямо тази, която е била тази година, и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има. Тук не става въпрос за число, а става въпрос за принцип. И ви казвам – и на мен ми се иска не 700, а 1000 да е. Но трябва да можем да гарантираме освен достойния живот на хората, които са в затруднено положение, но и бюджета и фиска на тази държава.“