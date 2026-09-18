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Колко безопасен е изкуственият интелект - отговор от "златното момиче" на математиката

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Сега към изкуствения интелект и начина му на употреба. С въпроса научно се занимава и българската студентка Мария Дренчева, която бе избрана в конкуренция с 2500 млади таланти от цял свят за престижна изследователска програма в университет в Цюрих. В продължение на два месеца Мария разработва теми, свързани с безопасността на изкуствения интелект.

Наричат я „златното момиче“ на математиката, има редица успехи в олимпиади и международни състезания, следва информатика и макар да е само на 20 години, вече има разработени научни статии за изкуствения интелект.

Мария Дренчева– стипендиант на INSAIT: Изкуственият интелект е голяма част от живота ни, мисля, че сигурността му е следващата най-голяма задача, която трябва да решим преди реално да го използваме навсякъде и много ще се радвам един ден да оставя следа в тази област и откритията ми да имат значение.

Мария Дренчева е стипендиант на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и студент в Софийския университет. Тя е една от 20-те избрани млади таланти от цял свят за изследователските програми на швейцарски университет. И работи по наболял въпрос – колко безопасен е изкуственият интелект.

До каква степен AI агенти, които са разпространени навсякъде и ние даваме достъп до различни услуги, до различни ресурси, до каква степен те в желанието си да ни помогнат и да изпълнят целта, която им е зададена, могат да извършват неоторизирани действия.

Мария споделя, че изкуственият интелект е инструмент, трениран да се подчинява на нашите желания и може да е в голяма помощ на обществото, защото може да обработва голямо количество данни. Но не трябва да се доверяваме на сляпо, защото засега съществува опасност той да не ни разбере.

Безопасността е много важна за всякакви ежедневни задачи, за които ние ще му се доверяваме, все още не сме до там сигурни, че можем да му се доверим на 100 % особено ако става дума за човешки живот. Той най-вероятно ще бъде ефективен, но за неща като това дали няма да се опита да използва нещо за постигане на целта си, да кажем да ви похарчи парите, да разкрие данните ви на трети лица случайно, все има още какво да се желае

Като млад човек вижда предимствата на изкуствения интелект, но е на мнение, че не може да заличи взаимоотношенията между хората.

Ще ви е по-лесно да попитаме него отколкото да се обадите на съседа си или експерт, от такава гледна точка ще намали отношенията между хората, но това не е основание да се страхуваме от него, от нас си зависи до каква степен ще си запазваме връзките с хората, ще се доверяваме на изкуствения интелект. Oт него може да получаваме информация, но все още сигурността идва от експертите и разговорите ни с живи хора и социални мрежите имат някакви общи черти от гледна точка на това как влияят на подрастващите, но все пак са различни неща, защото чрез AI те имат възможност да учат, има полезни неща, за които може да се използва, не само за да го карат да си пишат домашните.

Посветила се вече на научните изследвания, Мария е категорична, че вижда в дългосрочен план бъдещето си в България в сферата на научните разработки в областта на изкуствения интелект.

#Мария Дренчева #AI #INSAIT

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