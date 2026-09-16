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Товарният космически кораб потегли към МКС с 2,4 тона товари

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Товарният космически кораб потегли към МКС с 2,4 тона товари
Снимка: Архив
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Ракета носител „Союз-2.1б“ с товарния космически кораб „Прогрес МС-35“ беше изстреляна успешно от площадка №31 на космодрума „Байконур“ към Международната космическа станция, предаде ТАСС.

Според „Роскосмос“ скачването на „Прогрес МС-35“ с модула „Поиск“ на руския сегмент на станцията е планирано за 19 септември.

Корабът е част от 95-ата мисия за снабдяване на МКС и ще достави около 2,4 тона товари. Сред тях са 842 килограма гориво за дозареждане на станцията, 420 килограма питейна вода и 50 килограма кислород за поддържане на атмосферата на космическата станция.

„Прогрес МС-35“ ще достави също 1275 килограма храна за космонавтите, включително пресни продукти, 357 килограма санитарно оборудване и средства за хигиена, както и 20 килограма медикаменти и средства за профилактика на последиците от безтегловността.

Корабът ще достави на МКС и първата част от оборудването за космическия експеримент „Теледроид“, съобщи „Роскосмос“. Сред оборудването са автоматизирана работна станция, телеоператорски костюм - екзоскелет, и компютърна система.

Самият „Теледроид“ ще бъде изпратен към Международната космическа станция със следващия товарен кораб „Прогрес МС-36“, чието изстрелване е планирано за ноември 2026 г.

„Теледроид“ представлява антропоморфна роботизирана система тип торс, без крака, оборудвана със система за компютърно зрение. Той ще може да изпълнява команди в режим на копиране, като имитира действията на астронавт, носещ екзоскелет, както и да изпълнява някои задачи автономно.

Експериментът ще се проведе на три етапа. Първият предвижда управление на виртуален модел на робота. При втория ще бъдат проведени експерименти с робота във вътрешността на херметизирания отсек на орбиталната станция.

На третия етап роботът ще работи извън Международната космическа станция. Там ще бъдат монтирани специална експериментална маса и външна камера за наблюдение и управление. Предвижда се роботът да бъде управляван от вътрешността на станцията, както и да се тества автономната му работа с различно оборудване, включително електрически конектор, карабинер, ръчни инструменти и въже.

# Международната космическа станция #МКС

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